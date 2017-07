12 miljoen voor Raiola na transfer Lukaku? Belgische topmakelaar reageert: "Niet verwonderlijk"

Patrick De Koster heeft met Kevin De Bruyne zelf een wereldster in zijn portefeuille. Hij weet dus hoe het eraan toe gaat. "Raiola is één van de topmakelaars in onze branche”, zegt Patrick De Koster aan Sporza. “Hij zit sowieso altijd bij de vijf groten. Dat die mensen zichzelf iets meer commissie kunnen toe-eigenen, is niet verwonderlijk in onze wereld."

Raiola zou zelf 12 miljoen overhouden aan de transfer. “Het is sowieso veel geld, maar de gebruikelijke commissie in de makelaarswereld draait rond de 10 procent."