OFFICIEEL: STVV kaapt talentvolle verdediger weg bij Standard

Van Roosebeke is een rechtsback die bij Standard voor de beloften speelde. STVV wou hem er graag bij en ze legden hem een mooi carrièreplan voor. Dinsdag tekende hij een contract voor twee seizoenen met optie op twee extra jaar. Hij komt trouwens transfervrij over.

Van Roosebeke is tevens Belgisch jeugdinternational, maar wil doorbreken op het hoogste niveau. Bij Sint Truiden is die kans groter dan bij Standard waar de concurrentie veel groter is.