Alweer hetzelfde liedje voor Mignolet: "Strijden voor mijn plaats"

Klopp heeft zijn keuze opnieuw nog niet gemaakt, dus moet Mignolet de concurrentie met Karius (die hij vorig jaar klopte) en Ward aangaan. "Ik ben klaar om te strijden voor mijn plek onder de lat, maar de ploeg komt op de eerste plaats”, geeft Mignolet aan op de clubwebsite.

Karius heeft zijn rol gespeeld in de ontwikkeling van Mignolet

"Ik ben hongerig om te starten, het voelt echt goed aan om terug te zijn. De pauze doet steeds deugd, maar daarna kijk je vooral uit naar de nieuwe jaargang. We moeten ons goed voorbereiden zodat we sterk uit de startblokken kunnen schieten", ging Mignolet verder.

Maar wie zal nu in doel staan, ook Klopp weet het niet. "Het is een luxe voor een coach om drie goeie goalies te hebben", geeft Klopp mee. "Er is nog geen beslissing gevallen, ze kunnen alle drie tonen hoe goed ze zijn. Vorig seizoen was wat moeilijker voor Karius, maar hij heeft zeker zijn rol gespeeld in de ontwikkeling van Mignolet."