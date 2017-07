Jong, talentvol en ambitieus bij Anderlecht? Overtuig Weiler elders!

De jeugdspelers die willen doorstromen zullen geduld moeten uitoefenen. Wout Faes en Jorn Vancamp verkondigden tijdens hun rustmaanden nog dat ze klaar zouden zijn om zich te tonen. Maar René Weiler is niet de man om onafgewerkte producten verder te polijsten. Weiler, dat gaat om winnen. En in zo'n atmosfeer is het beter om eerst jezelf te vervolmaken.

Wat de buitenwereld er ook van zegt: voor jongens als Faes en Vancamp is het beter om nu in Nederland ervaring te gaan opdoen bij een middenmoter. Ook voor Idrissa Doumbia is dat misschien wel het beste plan, maar de Ivoriaan is bijzonder ongeduldig. Al zou hij op zijn 19de best kunnen profiteren van een trapje lager te gaan voetballen om dan weer omhoog te springen.

Ervaring en métier

De omstandigheden in Anderlecht zijn ook dit seizoen niet perfect. De club speelt Champions League en haalde heel wat spelers binnen. Faes moet afrekenen met de concurrentie van Spajic, Nuytinck, Deschacht en zelfs Delcroix, die enkel bij de A-kern wordt genomen om te leren. Als Kara nog vertrekt, komt er ook sowieso nog een vervanger. De kans op spelen is dus heel gering, net als voor Vancamp die drie spitsen voor hem heeft.

Faes is een beregoeie verdediger, maar moet de kneepjes van het vak nog helemaal onder de knie krijgen.

Doumbia heeft er zelfs nog meer met Dendoncker, Trebel, Kums en Gerkens. Wel voor twee posities, maar hoe groot lijkt u de kans dat hij veel aan spelen toekomt? Eens Weiler zijn vaste basis gevonden zal hebben, zullen er al genoeg op hun lip moeten bijten. Nee, in de huidige omstandigheden is het beter voor alledrie om elders ervaring op te doen. Want is dat niet wat Weiler vraagt bij elke mercato? Ervaring en métier!