AA Gent graait nieuwe aanvaller weg onder de neus van Lokeren

Het Nieuwsblad weet dat AA Gent, dat ook wel interesse had, de aanvaller voor de neus van Lokeren heeft weggekaapt. De 21-jarige Nigeriaan komt op huurbasis over van het Kroatische Rijeka. Lokeren had goeie hoop om hem binnen te halen omdat ze hem wilden betrekken in de deal met Ticinovic, die de omgekeerde richting uitgaat.

Maar Solomon zou dus gekozen hebben om naar de Ghelamco Arena te trekken. Daar loopt het met Samuel Kalu, Anderson Esiti en Moses Simon al redelijk vol met landgenoten van hem.