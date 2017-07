OFFICIEEL: Europese topspits kiest voor China

Anthony Modeste bereikte woensdagavond een akkoord met Tianjin Quanjian. Het gaat om een bedrag van gezamenlijk 35 miljoen euro: 6 miljoen euro voor een uitleenbeurt met een aankoopoptie van 29 miljoen euro.

De 29-jarige Fransman kon ook naar clubs als West Ham, maar kiest dus toch voor het Verre Oosten. Vorig seizoen werd hij derde in de Duitse topschutterslijst met 25 goals.

Anthony Modeste got 25 league goals in 16/17, more than:



G. Higuain (24)

S. Aguero (20)

D. Costa (20)

Z. Ibrahimovic (17)

A. Griezmann (16) pic.twitter.com/L8JGxZU6nB