Antwerp haalt mogelijk ex-Rouche en goeie kennis van D'Onofrio terug naar BelgiÃ«

De naam van Sinan Bolat is gevallen. De Belgisch-Turkse doelman staat onder contract bij Porto, de club waar The Great Old een samenwerkingsverband mee afsloot. Wel voor de jeugdwerking, maar Luciano D'Onofrio - sterke man bij Antwerp - is er kind aan huis.

Bolat, in het verleden ook werkzaam bij het Standard van D'Onofrio, heeft bij Porto weinig vooruitzichten. Hij zou wel moeten inleveren, maar denkt na over een terugkeer. De deal zal nog wat voeten in de aarde hebben volgens Het Nieuwsblad, maar hij is een serieuze piste. Ook Butelle komt nog in aanmerking.