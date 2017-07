Bouwwerf Antwerp: veel geruchten, weinig concreets

Trainersstaf

Het is een vreemd gegeven, want Antwerp had héél veel tijd om het nieuwe seizoen voor te bereiden, maar kwam pas laat met een beslissing over Wim De Decker en de aanstelling van Laszlo Bölöni. Die is nu pas rond met de evaluatie van zijn kern. Voor Bölöni leek Peter Maes de grote kandidaat, maar dat ging dus niet door. Maar als dat het enige heikel punt was...

Stadion

Het was duidelijk dat Tribune 1 moest vervangen worden, maar de afbraak en bouw ervan begon - door administratieve rompslomp - pas tien dagen geleden op gang. De vraag is nu of bouwheer en sterke man Paul Gheysens het allemaal rond krijgt voor 28 juli.

Oefenmatchen

Allemaal tegen ploegen uit lagere divisies. De supporters vroegen om enkele knappe affiches en mogelijk zitten die nog in de pijplijn (Lille en Reading), maar daarover is nog geen communicatie gekomen. Er is ook de vrees voor rellen. Zo werd al de match tegen Cercle Brugge afgelast.

Het veld

Dat is momenteel een zandbak. Het is de vraag of dit ook nog tijdig klaargeraakt voor de volgende thuismatch. Zo'n nieuwe grasmat heeft immers even tijd nodig om aan te hechten.

Fans

Er is geen fandag voorzien, waarschijnlijk mede doordat de Bosuil een werf is. Antwerp verkocht vlotjes 10.000 abonnementen en er waren nog duizenden wachtenden. Een stadion van 15.000 had makkelijk gevuld kunnen worden.

Spelers

En dan het belangrijkste item: twee weken voor de komst van Anderlecht moeten er nog een tiental jongens vertrekken en moeten er evenveel nog bijkomen. En het grootste probleem: een spits vinden, want Bölöni heeft diegene die er waren bijna allemaal afgeserveerd. Er zijn veel geruchten, maar nog niets concreets.