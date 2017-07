De 'man van glas' blesseert zich nu zelfs op vakantie

Robben heeft in zijn carrière al met héél veel blessures te maken gehad. Nu moet hij het trainingskamp in Azië missen door een blessure aan de rechterkuit. De manier waarop hij die opliep, is wel bijzonder. Hij blesseerde zich op vakantie tijdens een matchje tennis.

Van 16 tot en met 28 juli vertoeft Bayern in China en Singapore. Op 31 augustus staat voor Nederland de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk op het programma. En drie dagen later speelt Oranje tegen Bulgarije. Tegen dan zou Robben wel weer in orde moeten zijn.