Blijft hij dan toch? Superster stelt nieuwe shirt van Arsenal voor

Dat is vooral noemenswaardig omdat Sanchez al een tijdje op de uitweg lijkt. De Chileense superster zou niet tevreden zijn met de clubleiding en rekent op interesse van onder andere Manchester City en Bayern München, wat hij zelf wel ziet zitten. Ook kan Arsenal na de recordaankoop van Alexandre Lacazette het geld wellicht gebruiken.

Maar hier is hij plots om de derde uitrusting voor te stellen, en dat ziet er niet slecht uit. The Gunners gaan voor een simpel donkergrijs ontwerp met roze accenten. Geslaagd, als je 't ons vraagt.

Presenting our new @pumafootball third kit for 2017/18.



Get yours here 👉 https://t.co/6GJKSvMYYT pic.twitter.com/vA3q7Kk5hq