Openingsmatch Antwerp-Anderlecht dreigt serieuze domper te worden voor The Great Old

De Bosuil is op dit moment nog steeds één groot bouwwerf en binnen minder dan drie weken begint de competitie al. Met Antwerp-Anderlecht als openingsmatch. Het Nieuwsblad weet nu dat de werken mogelijk niet op tijd af zullen geraken en dat Antwerp dus naar een andere locatie moet uitwijken.

Er wordt al nagedacht over alternatieven en één van de mogelijkheden is Het Lisp van buur Lierse. Dat zal natuurlijk een domper op de feestvreugde betekenen na zoveel jaren wachten om weer in de eerste klasse te mogen spelen. En dan nog Anderlecht op bezoek te krijgen.