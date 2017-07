OFFICIEEL: Engelse club bevestigt komst van Anderlecht-doelman

De 21-jarige Belg komt vanaf volgend seizoen voor Engelse tweedeklasser Nottingham Forest, maar hij zal wel moeten starten bij de U23. Bossin ondertekende een contract voor twee jaar.

Bossin zat onder Besnik Hasi nog bij de A-kern als derde doelman, maar geraakte nooit verder bij Anderlecht. Hij is geboren in België, maar koos voor de nationale ploeg van Ierland en mocht al twee keer uitkomen voor de U21.

📝 #NFFC are pleased to announce the signing of goalkeeper @LiBossin50 who will join the club's Under 23 side. https://t.co/MuT3rQVyss pic.twitter.com/vphI9HbZXr