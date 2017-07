Gerkens beschrijft zijn werkpunten, maar heeft hulp van ploegmaat: "Zie hem nu"

Gerkens weigerde eerder twee keer Anderlecht, maar een derde keer kon hij geen 'nee' zeggen. "Toch leg ik mezelf geen druk op in dit eerste jaar. Ik moet me eerst aanpassen aan Anderlecht, want de intensiteit op training verschilt toch enorm met STVV. Ik moet sneller leren denken en reageren en ik moet ook meer spieren kweken", beschrijft hij zijn werkpunten in Het Nieuwsblad.

En daarvoor is Sven Kums het ideale voorbeeld. Kums werd zelf bij Anderlecht afgeserveerd omdat hij te frêle was. "Ik vroeg hem tips, want hij was ook zo smal toen hij mijn leeftijd had. En zie Sven nu: hij werkte keihard om spierkracht te kweken. Dat programma wil ik ook volgen."

Ik heb een uniek profiel in deze kern

Gerkens zal moeten geduldig zijn, maar hij zal wel kansen krijgen. "Ik denk dat ik toch een behoorlijk uniek profiel heb in deze kern. Ik ben een box-to-box die zowel ballen kan recupereren als kan infiltreren om te scoren.