Foket volgende week onder het mes Ã©n bondscoach Martinez denkt nog aan hem

Door een hartprobleem (zuurstofgebrek in twee zones) mag Thomas Foket zes maanden lang geen profvoetbal spelen. Hij moet ook onder het mes en dat zou volgende week al gebeuren in het UZ Brussel.

In goede en slechte tijden

Foket moet dit echter niet alleen doorstaan. AA Gent stak hem al een hart onder de riem en wil hem bij zich houden, zelfs een selectie als Rode Duivel is niet uitgesloten.

"Hij is erg begaan met zijn lot. De bondscoach vindt dit nieuws heel erg. Hij wil zo snel mogelijk na de operatie contact opnemen met Thomas, want iedereen kan na zo’n drama wel een opbeurend woordje gebruiken," vertelt Stefan Van Loock, woordvoerder van de Rode Duivels, in Sport/Voetbalmagazine.