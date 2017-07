Antwerp moet 500.000 euro op tafel leggen als ze deze jongen willen, maar ook andere eersteklasser heeft interesse

Het is al een kleine week een publiek geheim dat Antwerp Dylan De Belder wel ziet zitten. De spits weigert nog te spelen bij de Pallieters, maar die willen hem zeker niet gratis laten gaan. Bölöni wil er De Belder graag bij, maar dan moet zijn clubbestuur wel 500.000 euro op tafel leggen, weet Het Nieuwsblad.

Het is lang geleden dat er nog zoveel te doen was om een spits uit de tweede afdeling, want ook Charleroi wil zich melden voor de makkelijk scorende aanvaller. De Belder ligt nog twee jaar onder contract bij Lierse, dus die staan aan die kant wel sterk.