Kan Club Brugge-speler geduld opbrengen voor Rode Duivels? "Wij willen hem overtuigen"

Cools heeft in eerdere interviews al aangegeven dat hij ooit hoopt voor de Rode Duivels uit te komen. Maar van moeders kant heeft hij Maleisische roots en de bondscoach, Nelo Vingada, wil hem overtuigen voor zijn moeders vaderland te kiezen.

De Portugese coach van de voetbaldwerg (167ste op de FIFA-ranking) gaf hem al een telefoontje. "We staan met Cools in contact", zegt Vingada in Het Nieuwsblad. "Of hij voor Maleisië wil spelen weten we niet, maar we kunnen maar proberen."