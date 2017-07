'Eden Hazard belt met Zinedine Zidane over zijn toekomst'

Eden Hazard en Zinedine Zidane zouden volgens Diario Gol met elkaar gepraat hebben. En de Belgische superster had een duidelijke boodschap voor de Franse coach: "Ik zal Chelsea deze zomer niet verlaten."

Met zijn blessure aan de enkel is het sowieso niet het goede moment om bij Chelsea te vertrekken, het komende seizoen - in aanloop naar het WK in Rusland - wil Hazard zich vooral klaarstomen en dat bij een nieuwe topploeg doen is misschien niet ideaal.

Hazard sluit een deal in de toekomst zeker niet uit. Hij heeft zijn liefde voor Real Madrid nooit onder stoelen of banken gestoken en hoopt dat de Koninklijke zijn standpunt begrijpt én dat het geen rem zou betekenen op een mogelijke overeenkomst volgende zomer of later.