OFFICIEEL: FC Barcelona heeft eindelijk zijn broodnodige rechtsback beet, maar niet Bellerin van Arsenal

Hector Bellerin, verdediger bij Arsenal, werd veelvuldig aan een terugkeer naar Barcelona gelinkt. Maar de 22-jarige Spanjaard blijft The Gunners voorlopig trouw.

Barça stopt daarom zijn eieren voorlopig in een ander mandje. De Blaugrana kondigde donderdagavond aan dat het een akkoord bereikte met Benfica over de komst van Nélson Semedo, een van de grootste talenten van de Portugese topclub.

De 23-jarige Nelson had een belangrijk aandeel in de treble die Benfica afgelopen seizoen realiseerde. Enkel de medische tests op vrijdag kunnen een verhuis naar Camp Nou nog in de war sturen.