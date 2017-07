Acheampong keert nog terug naar Anderlecht: opmerkelijke deal is rond

De Ghanese sneltrein wordt immers (nog) niet verkocht aan de Chinese club. Aangezien hij twijfelde over zijn sportieve toekomst, ook met zoveel geld in het spel, wordt hij eerst voor vier maanden verhuurd. Daarna wordt er door alle partijen een evaluatie opgemaakt. Teda krijgt een serieuze aankoopoptie, die ze dan in november kunnen lichten.

Dan is de Chinese competitie afgelopen en keert Acheampong eerst terug naar Anderlecht. Is alles meegevallen, dan kan hij definitief naar ginder verhuizen voor een megaloon van 3,7 miljoen per jaar. Anders is er nog niets verloren en kan hij op zoek naar een andere club.