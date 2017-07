OFFICIEEL: Standard heet international welkom, die voor erg opvallend rugnummer kiest

door Aernout Van Lindt

door

Guillermo Ochoa is nu helemaal officieel een Rouche

Foto: © photonews

Het stond al enkele dagen in de sterren geschreven, maar nu is het helemaal rond. Een echte cultheld komt naar Luik en moet de Rouches in play-off 1 helpen.