Straf! BÃ¶lÃ¶ni stuurt nu ook zijn laatste spits richting exit

Lallemand, Binst, Vleminckx,... allemaal kregen ze te horen dat ze mochten vertrekken. Allemaal spitsen, waardoor er nog eentje overbleef: William Owusu, die eind vorig seizoen toch makkelijk de weg naar doel vond. Die kreeg volgens HLN nu echter gisteren ook te horen dat hij mag vertrekken. Dat maakt het aantal spitsen die overblijven: nul.

De Ghanees voldoet echter niet volgens Bölöni. De aanvallers zullen de komende dagen moeten binnenstromen bij The Great Old als Bölöni er nog enig systeem wil inkrijgen voor de eerste competitiematch tegen Anderlecht. Ook in alle andere rangen is er immers nog versterking nodig.