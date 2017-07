'Absolute topclub klopt aan bij Nainggolan, maar houdt Dendoncker achter de hand'

Radja Nainggolan gaf al te kennen bij AS Roma te zullen blijven, maar volgens The Daily Mail azen zowel Manchester United als Chelsea nog steeds op hem. Een deal van rond de 50 miljoen euro zou op de proppen kunnen komen.

Omdat Nainggolan echter waarschijnlijk niet van club zal veranderen en ook rondom Dier en Bakayoko nog geen vergelijk is gevonden door The Mancunians, denken die aan ... Leander Dendoncker.

Het is al langer duidelijk dat José Mourinho zwaar onder de indruk was van Dendoncker tijdens het dubbele duel in de Europa League tussen United en Anderlecht. De middenvelder van paars-wit wil graag een stap hogerop, maar denkt ook aan zijn carrière met oog op het WK 2018 in Rusland. Bij paars-wit willen ze hem sowieso nog een jaartje houden, zoals ze ook met Youri Tielemans deden vorig jaar.