'Rode Duivels van weleer kiezen voor nieuw geluk: na Januzaj heeft ook Bakkali nieuwe club gevonden'

Zakaria Bakkali ruilt de Spaanse topclub Valencia namelijk in voor Deportivo La Coruña. De club uit de sinaasappelstad leent onze landgenoot voor één seizoen uit aan de reeksgenoot uit La Liga.

Twee jaar nauwelijks gespeeld

De 21-jarige Bakkali veroverde enkele seizoenen geleden in geen tijd de Belgische voetbalharten. In aanloop naar het WK in Brazilië versierde hij zelfs zijn eerste cap bij de Rode Duivels. Via PSV ging de aanvallende middenvelder naar Valencia, waar hij de voorbije twee jaar nauwelijks speelde.

Bakkali was al langer op zoek naar een nieuw avontuur. Even werd de spelmaker aan een verhuis naar de Jupiler Pro League gelinkt. Nu blijft hij toch in Spanje voetballen.