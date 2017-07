OFFICIEEL: Roeselare strikt brok ervaring met ex-doelman van Westerlo, AZ en Sint-Truiden

KSV Roeselare heeft er een nieuwe pion bij met een bekende naam. De West-Vlamingen halen namelijk Yves De Winter naar Schiervelde. De 30-jarige goalie komt over van het Nederlandse Roda JC.

De Winter brengt een portie ervaring mee naar Roeselare. De doelman was jarenlang nummer 1 bij Westerlo. In 2011 trok de keeper de grens over en ging hij het doel van De Graafschap en AZ Alkmaar verdedigen. Vervolgens kwam hij nog even naar Sint-Truiden om een jaar geleden toch weer naar Nederland te trekken.