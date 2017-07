Opvallend: Timmy Simons nu al een 'museumstuk' bij Club Brugge

Timmy Simons wordt namelijk als een van de vier foto's gebruikt aan de buitenkant van het Clubmuseum. En dat is echt wel voorbehouden voor de grote spelers van blauw-zwart, de trouwe honden die lang voor blauw-zwart speelden. Kan u ze allevier herkennen?

Herken jij de 4 Clubiconen die voortaan de gevel van het Club Museum sieren? Bezoek zondag het nieuwe Club Museum in de Oosttribune! #Fandag pic.twitter.com/FM5sUcjFxL — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 13, 2017

Dat Simons zelf er ook al tussenhangt? Dat is enerzijds opmerkelijk, omdat hij nog steeds actief is als voetballer - zij het dit seizoen in een nieuwe rol. Maar anderzijds natuurlijk ook niet, want de verdedigende middenvelder is een echt Clubicoon.

Het nieuwe Clubmuseum kan zondag worden bekeken in de Oosttribune. Om 14.30 uur begint de spelersvoorstelling, vanaf 10 uur zijn er rondleidingen op en rond Jan Breydel.