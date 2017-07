Ibrahimovic op zijn manier: "Er is groot nieuws op komst, en snel!"

Zlatan Ibrahimovic zat deze week uren samen met Mino Raiola, zijn makelaar. Daar spraken ze beslist over de toekomst van de succesvolle Zweedse superster. En ze zijn er ook uitgeraakt.

"Er komt groot nieuws aan", aldus Zlatan zelf in Daily Star. "En dat nieuws zal snel komen ook. Het is groot nieuws en heel bijzonder en speciaal." Zoals alleen Zlatan het kan dus.

Bij Manchester United is hij alvast zijn nummer 9 kwijt aan Romelu Lukaku, maar toch werd er deze week opnieuw gesproken van toenadering tussen Mourinho en hem. Blijft hij dan toch en is dát het grote nieuws? Of wordt het iets helemaal anders.