Faes zal geen cadeaus krijgen van zijn nieuwe trainer: "Hij is er nog lang niet"

Faes zal ervoor moeten werken. "Wout is een jongen met veel potentie. Wij denken dat hij in deze omgeving stappen kan maken. Hij heeft kwaliteiten, maar is er nog lang niet," aldus trainer Mitchell van der Gaag bij RTVRijnmond. "Bij SC Heerenveen heeft hij een moeizaam half jaar gehad, maar de club zelf ook. Hij is gebaat bij een rustige stabiele omgeving, die kunnen wij hem bieden."

Bij Faes zal het alvast niet liggen aan zijn karakter of zijn zelfvertrouwen, twee eigenschappen die hij altijd al had, maar ook... "Mijn sterke punten zijn de rust aan de bal, ben redelijk groot, heb mijn fysiek mee en ben snel. Dat zijn mijn voornaamste kwaliteiten."