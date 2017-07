Club Brugge loot Turken en speelt eerst thuis

Club Brugge speelt tegen het Turkse Basaksehir... Istanbul Basaksehir is één van de topploegen uit de Turkse competitie. Ze bestaan nog maar sinds 1990, maar zitten sinds 2007 met uitzondering van 1 seizoen steevast in de Turkse Superlig.

Nadat ze in 2013 gezakt waren, promoveerden ze in 2014 onmiddellijk weer en haalden ze in de 2 daaropvolgende seizoenen prompt telkens de vierde plaats. Vorig seizoen moesten ze enkel kampioen Besiktas voor zich dulden. Topspelers in de Turkse ploeg zijn de Nederlander Eljero Elia, de Zwitser Gökhan Inler, de Togolees Emmanuel Adebayor en de Fransman Gaël Clichy.

