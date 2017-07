Dejaegere was de beste bij Gent Ã©n gaf assist naar zijn BFF: "Leuk dat ik dat aan Birger kon geven"

Hij tekende voor de assists voor de Gentse doelpunten. In de eerste helft kon hij zijn boezemvriend Birger Verstraete de 1-0 op een schoteltje aanbieden. "Ik zag Birger vrij lopen, het is leuk om dat aan hem te kunnen geven. Maar eigenlijk is elke assist leuk, het maakt niet uit aan wie het is."

Of ik zeker was dat hij erin ging? Het is wel Simon, hé -Brecht Dejaegere Deel deze quote: