D-day voor Club Brugge: deze mogelijke opponent richting Champions League wil blauw-zwart absoluut vermijden

AEK Athene, Basaksehir, Steaua Boekarest, Young Boys Bern en OGC Nice zijn de vijf mogelijke opponenten. Vooral die laatste ploeg wil Club ontlopen.

Nice maakte vorig seizoen indruk in de Ligue 1 en nam lange tijd de koppositie in. De club uit het Franse zuiden moest uiteindelijk enkel grootmachten Monaco en PSG laten voorgaan.

Klepper

Bij Nice, dat donderdag nog AA Gent klopte in zijn galamatch (2-3), loopt ene Mario Balotelli in de kijker. Weet Club door te stoten naar de laatste voorronde, wacht een klepper genre Liverpool, Napoli of Sevilla.