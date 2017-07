"We hebben alle ruimte die voorhanden is optimaal gebruikt", aldus Vanhaezebrouck. Zo zijn de oefenvelden even breed en even lang als het veld in de Ghelamco Arena, om de gelijkenis zo treffend mogelijk te maken.

Jammer voor de band met de supporters

Dat zorgt wel voor een grote opoffering. "Voor de supporters is er helaas amper plaats, bovendien is er onvoldoende parkeerplaats in de buurt", ging de coach verder. De open trainingen van AA Gent werden de voorbije seizoenen al teruggeschroefd, maar lijken nu helemaal tot het verleden te behoren.

Het nieuwe complex is een beetje een versterkte burcht, met hoge schermen die pottenkijkers moeten weren én spelers die een badge moeten gebruiken om het centrum te kunnen betreden. Het is wel een burcht met álle faciliteiten voor een topclub, alleen jammer van de band met de supporters. Op dat vlak had Gent de laatste jaren nog een streepje voor op de andere topclubs.