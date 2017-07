Wauw: controversiÃ«le transfer met Ã©Ã©n van de beste verdedigers ter wereld is afgerond

Bonucci werd de laatste dagen al stevig aan AC Milan gelinkt, maar nu is de deal ook rond, horen we in Italië. Eén van de beste verdedigers ter wereld trekt de komende vijf jaar het shirt van de Rossoneri aan. Met de transfer zou een som van rond de 40 miljoen euro gemoeid zijn. Veel lager dan de 60 miljoen die Juventus vorig seizoen aan Manchester City vroeg, maar mogelijk wordt Mattia De Sciglio in de deal betrokken.

Bonucci had eerder aangegeven dat hij Juventus wou verlaten door problemen met trainer Allegri, maar ook familiale omstandigheden zouden meespelen. In ieder geval is Milan bijzonder actief op de transfermarkt en willen ze Juventus weer het vuur aan de schenen gaan leggen.