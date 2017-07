OFFICIEEL: Manchester City pakt groots uit en haalt verdediger voor recordbedrag weg bij PL-concurrent

Man City verwelkomt Kyle Walker. De rechtsback komt voor vijf seizoenen over van concurrent Tottenham Hotspur. Met de transfer is een bedrag van 56 miljoen euro gemoeid. Een recordbedrag voor een verdediger.

De 27-jarige Walker voetbalde al van zijn 19e voor The Spurs, waarvan zes seizoenen aaneensluitend in de hoofdmacht. De Engelsman maakte van zijn geweldige rushes zijn handelsmerk. Die etaleerde hij onder meer in de dubbele EL-confrontatie met AA Gent eerder dit jaar.