Sensationeel! Meunier ziet klepper Alves naar PSG komen, maar staat zelf bij een nÃ³g grotere grootmacht in de belangstelling

De Rode Duivel mocht vorig seizoen geregeld meedoen, veel meer dan men aanvankelijk verwachtte. Met de komst van toprechtsback Alves zal hij zich komende jaargang met veel minder minuten tevreden moeten stellen.

Danilo opvolgen

Tenzij Meunier natuurlijk andere oorden opzoekt. De 25-jarige Ardennees staat volgens Marca namelijk in de belangstelling van Real Madrid. Bij de Koninklijke kan de voormalige vleugelverdediger van Club Brugge Danilo opvolgen, die gegeerd is door Chelsea.

Of Meunier bij Real veel zal spelen, is maar de vraag. Daniel Carvajal is er namelijk de titularis. Vorig seizoen kwam Meunier in 22 competitiematchen van PSG in actie.