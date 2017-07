OH Leuven pakt groots uit en haalt ex-Rode Duivel naar Den Dreef

OH Leuven versterkte zich met Derrick Tshimanga. De voormalige Rode Duivel tekende aan Den Dreef een contract voor één seizoen. Hij zal bij de Leuvenaars de positie van linksback invullen. Die was vrijgekomen na het vertrek van Pieter-Jan Monteyne richting KSV Roeselare.

De 28-jarige Tshimanga kende in het verleden een succesvolle passage bij Sporting Lokeren. Daar plukte KRC Genk hem in de winter van 2012 voor 2,5 miljoen euro weg. In de mijnstad zou de linksachter tot vorige zomer voetballen. Afgelopen jaar kwam hij uit voor het Nederlandse Willem II.