Oostende (met zÃ©Ã©r opvallende speler) en Charleroi kunnen niet winnen, maar Standard wel

KV Oostende kwam tegen tweedeklasser Roeselare niet verder dan een 1-1-gelijkspel. De openingstreffer van Jonckheere werd nog voor de rust uitgewist. Opvallend, want onlangs verloor Roeselare nog met een zware 7-1 van AA Gent én Zulte Waregem. Ook nog een vreemd beeld in de slotfase, wanneer doelman Dutoit als veldspeler opkwam door een blessure van Rajsel.

Opmerkelijk: Dutoit viel vijf min in als linksvoor voor de geblesseerde Rajsel. Hij was betrokken in enkele goede acties.