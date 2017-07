Het ideale middenveld van Anderlecht? Kums-Trebel werkt (voorlopig?) niet

Van wat we voorlopig gezien hebben van Anderlecht in de oefenmatchen kan je toch een paar zaken uit afleiden. Bijvoorbeeld dat Kums en Trebel samen nog niet vlot loopt. De twee hebben veel dezelfde speelstijl waardoor ze beiden de bal willen opeisen. En op het middenveld kan er maar één patron zijn. Laten we er dus maar van uit gaan dat Sven Kums die leider zal worden. Daarom haalde Anderlecht hem ook. Gerkens lijkt de doublure op zowat elke centrale positie op het middenveld te worden.

Zolang Dendoncker bij Anderlecht zit en fit is, speelt hij altijd en overal

Op de verdedigende middenvelder-positie zijn er geen vragen te stellen. Zolang Leander Dendoncker bij paars-wit zit en fit is, zal hij altijd en overal spelen. Met Idrissa Doumbia is er slechts één concurrent - al kunnen in nood ook Kums en Trebel daar spelen - die de bui ook ziet hangen. De jonge Ivoriaan wil nog uitgeleend worden.

Ten slotte hebben we de stek van aanvallende middenvelder nog. Volgens ons nog steeds de beste positie van Sofiane Hanni, die er zoveel beter kan voetballen dan op de linkerflank. Nicolae Stanciu zal zich meer moeten richten op één van de twee flankposities om er de concurrentie met Onyekuru, Chipciu en Bruno aan te gaan.

Stanciu zal zich volgens ons op één van de twee posities op de flanken moeten concentreren

Het middenveld dat wij aan het seizoen zien beginnen? Dendoncker-Kums-Hanni... Al blijft het natuurlijk moeilijk om in het hoofd van René Weiler rond te gaan dwalen. Die heeft vorig seizoen bewezen dat zoiets onbegonnen werk is.