OFFICIEEL: EÃ©nmalige Rode Duivel heeft een nieuwe club en moet zich nu dringend bewijzen

Bakkali wordt een jaartje uitgeleend aan Deportivo La Coruna, de nummer 16 van verleden seizoen in de Primera Division. Bakkali schoot als een raket uit de startblokken bij PSV en verdiende al snel een selectie voor de Rode Duivels. Toenmalig bondscoach Marc Wilmots liet hem ook snel eens opdraven zodat hij niet meer voor de Marokkaanse nationale ploeg zou kunnen kiezen.

Daarna ging het echter bergaf met de talentvolle winger, die bij PSV een serieus contractdispuut had met de club. Daardoor werd hij teruggezet naar de beloften. In 2015 stapte hij over naar Valencia, waar hij de eerste twee seizoenen toch 34 matchen speelde. Maar vorig seizoen geraakte hij maar aan één basisplaats.

Daarom wordt hij nu uitgeleend aan Depor, een trapje lager, waar hij meer minuten kan gaan verzamelen.