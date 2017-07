Haalbare kaart voor Club Brugge? Zo reageren de fans op verraderlijke opponent Basaksehir

Basaksehir eindigde vorig seizoen op plaats 2 in de Turkse Süper Lig, op amper vier punten van kampioen Besiktas. De toekomstige opponent van Club liet zo Galatasaray en Fenerbahçe achter zich. Ook opvallend is het spelersmateriaal van Basaksehir. Met Adebayor, Clichy en Elia lopen er enkele bekende namen rond.

Dat is ook de Club-fans opgevallen, die het jammer vinden dat de heenmatch op Jan Breydel plaatsvindt. In de return kan het namelijk wel eens een Turkse hel worden. Toch geloven de supporters in een goede afloop.