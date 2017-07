Anderlecht-youngster gaat geluk in Nederland beproeven, FC Twente biedt hem een kans aan

door Redactie



Kampioen RSC Anderlecht wil zijn vel volgend seizoen duur verkopen en dus is het voor de jongeren moeilijk om hun kans af te dwingen. Tijdelijk of definitief andere oorden opzoeken is dan de boodschap.