Beloftevolle Club Brugge-aanvaller laat zich meteen gelden tijdens uitleenbeurt: twee oefenmatchen en al evenveel goals

Dennis van Vaerenbergh, de beloftevolle spits van Club Brugge, is misschien wel de opvallendste pion. De 19-jarige aanvaller scoorde donderdag al in de met 1-5 gewonnen oefenpot tegen Trencin. En ook zaterdag was hij goed bij schot.

De in Asse geboren spits maakte de 0-6 op bezoek bij de buren van Valkenswaard. In de overtuigende 1-11-zege vonden naast Van Vaerenbergh ook andere landgenoten Van Landschoot, Matthys, Deschilder en Swinnen de weg naar doel.