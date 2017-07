KLASSE! Club Brugge-fans tonen hun gouden hart met verschillende steunacties voor Bilbao-speler die aan teelbalkanker lijdt

De Club-supporters willen Alvarez een hart onder de riem steken tijdens de Brugse metten. Ze roepen alle fans op om in minuut 27 (het rugnummer van Alvarez) te applaudisseren en zijn naam te scanderen. Vooraf zal You'll never walk alone opgedragen worden aan de 22-jarige centrale verdediger.

De support voor Alvarez is groot, want verder roept de aanhang van blauw-zwart op om ook steunboodschappen als 'Eutsi Yeray!' (wat in het Baskisch 'Sterkte Yeray!' betekent), 'Cancer has no colour!' of 'YNWA Yeray!' op te hangen in Jan Breydel. De spelers van Bilbao schoren vorige week hun haar af om Alvarez te steunen.