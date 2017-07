Nieuwkomer Club Brugge hakt knoop door: "Hij is de beste speler van de wereld"

"Ik hoorde het via mijn manager dat Club Brugge me wilde en dat ze me het hele seizoen hadden gevolgd", aldus Elton Acolatse in zijn 'Clubscan' van blauw-zwart. "Toen was ik gelijk blij. Iedereen wil daar wel spelen, de keuze was snel gemaakt dus ook."

Wil ooit in een van de topcompetities spelen

De Nederlander heeft steile dromen: "Ik wil in een van de grootste competities spelen ooit en echt een topvoetballer worden. Ik wil mijn familie trots kunnen maken en voor ze kunnen zorgen."

Het voorbeeld van Acolatse? "Cristiano Ronaldo. Hij komt van ver, had het moeilijk in Portugal maar is altijd hard blijven trainen en is nu de beste speler van de wereld. Ik heb vooral bewondering voor het vele werk dat hij levert, ook op trainingen op zijn eentje."