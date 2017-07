Mourinho nog niet klaar met transfers: "Onze job is voor 50% gedaan"

"De deur is nog niet gesloten, we zijn niet tevreden met alleen Lukaku en Lindelof," opent Mourinho op een persconferentie in Los Angeles, waar Man Utd zijn stage houdt. "We hebben meer nodig. Aanvankelijk wilden we vier transfers, dus ik kan zeggen dat onze job voor 50% gedaan is."

"Alles is zo moeilijk nu. Ik zou niet graag in de schoenen van Ed Woodward (CEO van Man Utd, nvdr.) staan, want onderhandelen is erg moeilijk geworden. Dus misschien krijgen we er maar eentje, geen twee. Maar zeker één, zodat we meer opties hebben."

Hereniging met Matic?

Chelsea-middenvelder Nemanja Matic, die daar al onder Mourinho speelde, werd al genoemd als één van die mogelijke nieuwe spelers. "Ik kan niets zeggen over een Chelsea-speler. We moeten de speler, club, eigenaar en manager respecteren," besloot de Portugees.