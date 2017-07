Mourinho: "Daarom dachten we dat Romelu de juiste optie was voor ons"

Hij komt hier op het juiste moment in zijn carrière - José Mourinho Deel deze quote:

"Nu zal hij met een andere verantwoordelijkheid spelen als bij Everton en WBA. Hij komt hier op het juiste moment in zijn carrière. Hij is jong, maar heeft al jaren ervaring, in de Premier League en met de Belgische nationale ploeg."

Het kampioenenbal was ook een grote motivatie achter de keuze van Lukaku. "Het wordt zijn eerste kennismaking met de Champions League en dat was zijn belangrijkste motivatie. Het feit dat we ons op het nippertje kwalificeerden speelde een belangrijke rol."

Alleen als diepe spits?

De geruchten dat Zlatan Ibrahimovic toch op Old Trafford zou blijven worden steeds luider (lees hier meer), maar Lukaku zal hoe dan ook aan het seizoen beginnen als de enige diepe spits.

"Laten we het proberen. Hij is niet de speler die veel in de opbouw betrokken wordt. Vorig jaar hadden we zoveel kansen, zeker op Old Trafford. Iedereen kwam met een laag defensief blok en wij hadden Zlatan als targetman," aldus Mourinho.

En Lukaku lijkt wel degelijk zijn eerste keuze te worden. "Voor de Premier League hebben we een targetman nodig. Niet Martial, niet Rashord. Een echte nummer 9, één die zich comfortabel voelt in de zestien hadden we niet. Daarom dachten we dat Romelu de juiste optie was voor ons."