Man City en Chelsea willen Bundesliga-revelatie, maar die geeft jawoord enkel aan deze topclub

door Yannick Lambrecht

door

Man City en Chelsea willen Naby Keita (RB Leipzig), maar die geeft jawoord enkel aan Liverpool

Foto: © Photonews

RB Leipzig was vorig seizoen zonder twijfel één van de grootste verrassingen in Europa. De promovendus werd zonder echt grote namen meteen tweede en speelt binnenkort Champions League. Eén van de belangrijkste sterkhouders was Naby Keita.