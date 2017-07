OFFICIEEL: Guardiola en City zijn niet te houden, daags na recordtransfer is vierde zomeraanwinst een feit

The Citizens kondigden zaterdagnamiddag aan dat Douglas Luiz de rangen komt versterken. De negentienjarige middenvelder tekende een contract voor vijf jaar en komt over van Vasco Da Gama.

Douglas Luiz is al de vierde zomeraanwinst van City, na Ederson (40 miljoen euro), Bernardo Silva (48 miljoen) en gisteren dus Kyle Walker (57 miljoen). Met de transfer van de beloftevolle Braziliaan in een bedrag van om en bij de 10 miljoen euro gemoeid.

Wellicht past Douglas Luiz niet meteen in de plannen van Pep Guardiola. Een uitleenbeurt wenkt, enkele Spaanse clubs lieten hun interesse al blijken.

City are delighted to announce the signing of Brazilian midfielder Douglas Luiz #WelcomeDouglashttps://t.co/9kIIAm2KcN pic.twitter.com/d4wI3I39Oo