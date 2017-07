Straf! Anderlecht realiseert meest lucratieve mercato ooit en zal record van 33,8 miljoen euro breken

Dit zorgt ervoor dat paars-wit zijn transferrecord zal breken. La Dernière Heure becijferde dat de teller met uitgaande transfers nu al op 33,1 miljoen euro staat. Op die manier komt het record van 2015 (33,8 miljoen euro) zéér dichtbij.

Miljoenen van Kara

De Waalse krant gaat ervan uit dat de landskampioen over dat bedrag zal gaan. Met een nakend vertrek van Kara Mbodj is de kans groot dat Anderlecht zijn record verpulvert. In het andere geval kunnen ook vertrekkers Hamdi Harbaoui en Davy Roef nog enkele duizenden euro's in het laatje brengen.

De zomer van 2015 was eveneens zeer winstgevend voor Anderlecht. De Brusselaars lieten toen onder meer Aleksandar Mitrovic en Chancel Mbemba langs de grote poort vertrekken. Vorige zomer bleef RSCA steken op 29,9 miljoen euro.