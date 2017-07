STVV is te sterk voor Beerschot-Wilrijk

Nochtans had Beerschot-Wilrijk in de beginfase de betere kansen, maar Mbombo twee keer en Losada misten de mogelijkheden. STVV leek niet onder de indruk en prikte vlak voor rust twee keer via Gueye.

Die 2-0 voorsprong zou ook de eindstand worden na een saaie tweede helft waarin amper kansen te noteren waren.