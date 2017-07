Heel Genk hield de adem in: smaakmaker Trossard ontsnapt gelukkig aan horrorblessure

Op training gleed sterkhouder Leandro Trossard na een duel met een ploegmaat immers uit. De vleugelaanvaller greep meteen naar de knie, meldt Het Belang van Limburg.

Kruisbandletsels

Bij de club uit de mijnstad flitsten even de kruisbandletsels van Nikos Karelis, Sebastien Dewaest en Dante Vanzeir door het hoofd. De medische staf pakte de knie van Trossard stevig in. Na enkele stabiliteitsoefeningen kon de voormalige belofteninternational gelukkig weer verder. Vrijdag raakte nog bekend dat teammaat Pierre Zebli drie maanden aan de kant staat. (Lees er HIER meer over)

De 22-jarige Trossard moet een van de sleutelfiguren worden in de jacht op play-off 1. Genk legde deze zomer tot twee keer toe een bod van Celta de Vigo op de vleugelaanvaller naast zich neer.